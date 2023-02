Dominique Harbonnier supporter du club de hand féminin d'Aulnoye Aymeries depuis 20 ans

Dans son garage une grosse caisse, 3 tambours et un mégaphone qui vont rejoindre dans le coffre de sa voiture deux grands drapeaux du club pour compléter son attirail de supporter du SAHB. Dès qu'il peut le facteur de Fourmies part avec ses frères, et tout le temps avec sa fille Elyne soutenir les filles d'Aulnoye Aymeries lors de leurs matchs à l'extérieur.. Un tout petit groupe de supporter mais qui sait donner de la voix assure Dominique.

En 20 ans Dominique a réussi à se faire une petite notoriété en France en ramenant un peu d'ambiance dans les matchs de hand féminin "maintenant tous les clubs de D2 nous attendent" s'amuse le supporter qui n'hésite pas à prêter des tambours aux clubs des adversaires pour créer une autre compétition dans les tribunes.

Un club qui est devenu sa famille

Et pourtant le footeux supporter des sang et or n'était pas destiné à soutenir des handballeuses, mais quand il perd sa maman, il est placé en foyer et un de ses éducateurs est président du club d'Aulnoye, il lui dit de venir, et très vite, il trouve dans cette équipe une famille qui lui permet de remonter la pente.

Depuis il est toujours à leurs côtés, et il en est sûr, ce mini Kop familial motive quand même les joueuses.

Des filles qui lui ont d'ailleurs offert un maillot dédicacé et même un tableau où on le voit avec son mégaphone avec l'inscription "Merci Dom".

Elyne sa fille est devenue la mascotte du club

Il multiplie les déplacements, 7 sur 12 l'année dernière, alors qu'il n'a fait qu'un déplacement du RC Lens et que parce que c'était sur la route du retour d'un match de hand, et sa fille est devenue aussi accroc que lui "je suis un peu née dans le club" s'amuse Elyne, "il y a pas mal de monde qui vient nous féliciter de l'ambiance qu'on a mis pour les matchs, même des personnes des clubs adverses, ça rapproche pas mal de monde".

Et pour le papa c'est aussi un moyen de faire voir du pays à son ado, car après les matchs ils ont le temps de faire un peu de tourisme en famille.