Périgord : Les kayakistes de la Dordogne Intégrale se ravitaillent à Castelnaud-La-Chapelle

Pour son 10e anniversaire, la Dordogne Intégrale se déroule entre Argentat en Corrèze et Blaye en Gironde. Une course de 350 kilomètres, 220 de plus que lors des éditions précédentes.

Castelnaud-la-Chapelle, France

La route est longue pour les aventuriers de la Dordogne Intégrale. Pour son 10e anniversaire, la course en canoë-kayak ou en stand-up paddle devient la plus longue d'Europe, 350 kilomètres contre 130 kilomètres pour les éditions précédentes. Les compétiteurs ont quitté la Corrèze à 7h vendredi matin et ils ont jusqu'à lundi 18h pour atteindre Blaye en Gironde. Il se sont arrêtés à Castelnaud-La-Chapelle pour se ravitailler avant de reprendre la course.

Nicolas Lambert arrive en tête au point de ravitaillement de Castelnaud--La-Chapelle, talonné par Gaëtan Guyonnet, deux champions dans leur discipline © Radio France - Laurence Méride

350 coureurs, 200 embarcations, de la navigation nocturne, du bivouac... la Dordogne intégrale c'est un dispositif hors norme chapeauté par Phlippe Marchegay, le directeur de la course.

Les membres d'une équipe bretonne se passent le relais © Radio France - Laurence Méride

Le plus jeune participant a 21 ans et il est périgourdin. L'athlète du Castelnaud en Périgord Kayak Club est arrivé 3e de la Dordogne Intégrale sur 130 kilomètres l'an dernier.

Des encouragements pour les athlètes du club périgourdin Castelnaud en Périgord Kayak Club © Radio France - Laurence Méride

La Dordogne Intégrale de 350 kilomètres devrait être reconduite tous les 4 ans. L'an prochain la course retrouvera sa distance habituelle de 130 kilomètres. Elle aura lieu le week-end de l’ascension.