Dordogne : L'Ethiopien Masha Feleke Haile remporte les 10 km du canal de Périgueux

Périgueux, France

Après le froid l'année dernière, la pluie s'est invitée cette année lors de la 22ème édition des 10 km du canal de Périgueux. Une pluie fine accompagnée de vent qui n'a pas découragé les 2000 engagés de cette édition 2018 et n'a pas entamé la bonne humeur des participants. Car les 10 kilomètres restent avant tout un rendez-vous festif -de nombreux coureurs sont en effet costumés- mais également caritatif, une partie des frais d'inscription à la course étant reversés au Téléthon. Plus de 6000 euros devraient être offerts cette année à l'association.

Un coureur éthiopien remporte l'édition 2018

Premier cette année chez les hommes, l'Ethiopien Masha Feleke Haile en 30' 39". Ce sociétaire du Clermont Athlétisme Auvergne, habitué du marathon qu'il boucle en deux heures et dix-huit minutes, espérait descendre en dessous des 30 minutes, mais la pluie et le vent l'ont apparemment gêné. Suivent sur le podium Geoffrey Le Déan du CA Montreuil avec un temps de 31'25". Le jeune Périgourdin Josselain Barrellon-Vernay de l'Elan Sportif de Trélissac complète à 19 ans le podium en 33'23". On notera également la 5ème place du triathlète périgourdin Lionel Roye en 34 minutes et 15 secondes. Première chez les femmes, Loetitia Baudet du Cognac AC avec un temps de 40'45" et une 73ème place au général. Il s'agit de sa deuxième victoire consécutive. Deuxième, Cathy Rougerie du CO 42 Saint-Just-le-Martel en 41'09", devant Elsa Combroux du NL 24 (Sarlande) en 41'56". Le record détenu par le champion périgourdin Yoann Kowal (29'36") tient donc toujours.

