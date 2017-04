Dordogne : la Grappe de Cyrano fête ses 30 ans aux Eyzies

Pour fêter ses 30 ans, la Grappe de Cyrano fait son grand retour aux Eyzies-de-Tayac. En attendant le grand départ samedi matin, organisation et pilotes se retrouvent et se préparent. Cette année, 675 coureurs sont sur la ligne de départ.

Né en 1987, la Grappe de Cyrano est devenue une des cinq courses d'enduro incontournable en France. Pour fêter sa trentième édition, les organisateurs ont décidé de revenir aux Eyzies-de-Tayac et de faire du village touristique le lieu unique de cet événement de sport mécanique.

Les mécaniciens peaufinent les derniers réglages © Radio France - Charles de Quillacq

Un plateau relevé

Cette année encore, des "tops pilotes" participent à la Grappe. On peut noter la présence de Martin Bonnet, vainqueur de la coupe de France d'enduro en 2013. Ou encore Marc Bourgeois, champion de France Elite en 2016. Mais depuis quelques éditions la compétition s'internationalise... Espagnols, Italiens ou encore Portugais, ils sont de plus en plus nombreux à venir en voisin. Parmis eux Kirian Mirabet, il est champion d’Espagne junior et actuellement troisième au classement du championnat du monde :

"On retrouve ici toute la famille de l'enduro" raconte Kirian Mirabet, champion d’Espagne junior

Kirian Mirabet troisième provisoire au championnat junior © Radio France - Charles de Quillacq

Un parcours inédit et du VTT

Pour marquer le coup, les organisateurs ont concocté un parcours inédit. Deux circuits de spéciales, samedi et dimanche. Ils partirons et finirons aux pieds de la mairie des Eyzies. Ce n'est pas la seule nouveauté. Le samedi soir, une course de VTT sera organisée, elle permettra de donner des bonifications de temps. Voici le parcours ci-dessous. En bleu le parcours du samedi, en rouge celui de dimanche :