Après avoir été annulé en 2017 pour des raisons de sécurité, le marathon du Grand Périgueux ne connaîtra pas non plus de nouvelle édition en 2018. Cette fois c'est à cause d'un problème de calendrier.

Déjà annulé l’année dernière à cause des contraintes de sécurité, le marathon du Grand Périgueux dont la première édition a eu lieu en 2016 n'aura pas lieu non plus en 2018 ! Cette fois, la sécurité n'y est pour rien.

Il y a plusieurs mois, les organisateurs ont posé la date du 24 novembre auprès de la fédération française d’athlétisme. Sauf que cette même date a été choisie par la mairie de Périgueux pour organiser le salon du livre gourmand. Pour facilité la circulation au sein de la ville il est donc devenu impossible d'organiser les deux événements en même temps.

" Il est trop tard pour agir auprès de la fédération une fois que la date est posée. Comme la mairie n'a pas voulu modifier la date de son événement, nous devons annuler," explique Thierry Gallien, l'un des organisateurs de la course. "On se rassure en se disant qu'en 2019, la voie verte sera étendue du côté de Boulazac et qu'on pourra dessiner un beau parcours."

Reste que la ville se prive d'un bel événement sportif qui avait attiré 700 coureurs lors de sa première et pour l'instant unique édition.