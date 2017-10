Dordogne : Lionel Roye dans la course pour son 7e Ironman d’Hawaï

Ce samedi, le triathlète périgourdin va participer à l'ironman sur l'île de Kona à d’Hawaï. Il va parcourir 3.8 kms de natation dans l'océan Pacifique, 180 kms à vélo et un marathon (42kms). Une performance de très haut niveau.

C'est un défi dont Lionel Roye a presque l'habitude. Pour la 7e fois ce Périgourdin de 39 ans participe au championnat du monde d'ironman à Hawaï.

Ce samedi matin, vers 7h du matin, le triathlète est parti pour une très longue course. 3.8 kms de natation dans l'océan Pacifique, 180 kms à vélo sous le vent de l'île et pour finir un marathon de 42kms sur les terres volcaniques. L'Ironman de Hawaï est une compétition de très haut niveau qui réunit la crème de la crème des athlètes du monde entier.

L'athlète de Saint-Astier est arrivé plus de dix jours avant la course. "Il faut le temps que le corps s'habitue au décalage horaire mais aussi au climat d’Hawaï. J'ai donc passé plusieurs jours à m’entraîner en conditions réelles car il fait plus de 30 degrés ici. C'est indispensable pour être sûr de faire la meilleure course" explique Lionel Roye.

Objectif pour le coureur : terminer dans les 100 premiers comme les autres éditions. Mais cette fois-ci, le Périgourdin aimerait même se rapprocher de la 50e position.