Dordogne : une nouvelle piste d'athlétisme à Bergerac

Une nouvelle piste d'athlétisme va voir le jour à Bergerac ! Elle aura six couloirs et devrait voir le jour fin 2022, entre l'allée Videau et l'Allée des Grands Ducs à l'est de Bergerac. Les travaux commenceront fin juin. La piste de 400 mètres comprendra également une tour de chronométrage, des infrastructures pour les sauts en hauteur ou en longueur mais aussi pour les lancers (javelot, poids, disque et marteau). Un vestiaire sera également construit.

Ce projet, dans les cartons depuis 15 ans, est mené par la CAB, la communauté d'Agglomération Bergeracoise. Il fallait une nouvelle piste pour les associations sportives, celle autour du stade de rugby n'était pas en état. Ce sera la deuxième piste du département après celle de Trélissac selon la CAB. Elle pourra accueillir des compétitions jusqu'à la division Régionale.

Le coût de l'investissement est d'1,8 million d'euros hors taxe financé à parts égales part l'Etat, la région, le département, la ville et l'agglomération.