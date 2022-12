Double championne du monde juniors sur piste, la cycliste Heidi Gaugain élue sportive mayennaise de l'année

C'est une tradition chaque année, récompenser les meilleurs sportifs et sportives du département. La 18e édition de la Soirée des sportifs mayennais s'est déroulée ce vendredi 16 décembre et pour la première fois à Espace Mayenne.

Dans la catégorie reine du sportif de l'année, c'est la jeune paracycliste Heidi Gaugain qui a été élue par les Mayennais (plus de 28.000 votes) et les membres du jury (dont un représentant de France Bleu Mayenne). L'athlète de 18 ans tout juste a intégré le pôle Espoir de Bayonne l'an dernier après avoir été licenciée toute sa jeunesse à Saint-Georges Aventure dans les Coëvrons. En 2022, Heidi Gaugain a brillé, surtout sur la piste. Au mois d'août, la Mayennaise a réalisé un authentique exploit en devenant double championne du monde Juniors (poursuite par équipes et course aux points) chez les valides. Une performance inédite. Ensuite, en octobre, la cycliste, née sans avant-bras gauche, a participé aux mondiaux de paracyclisme sur piste au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, Heidi Gaugain a été sacrée vice-championne du monde en poursuite individuelle et a décroché la médaille de bronze lors de l'épreuve de l'omnium.

Le perchiste, Mathis Prod'homme (19 ans) a été élu dans la catégorie Espoir de l'année. En 2022, le licencié de l'Upac Château-Gontier a été sacré champion du monde Unss (scolaire). Au cours de la saison, il a franchi une barre à 5m45 en extérieur et 5m40 en salle.

Sans trop de surprise, c'est l'Étoile Lavalloise de futsal qui a été élue meilleure équipe mayennaise de l'année. Les Lavallois ont terminé leur première saison de D1 à la sixième place et sont actuellement leader du championnat à mi-saison

Présidente de l'écurie Océan Mayenne, Sandrine Forget est récompensée comme personnalité de l'année 2022. Elle œuvre toute l'année avec son équipe pour organiser le Rallycross de Mayenne sur le circuit Maurice-Forget à Châtillon-sur-Colmont. En septembre dernier, l'épreuve a réalisé un record d'affluence.

Enfin, dans la catégorie Master, c'est le triathlète Adrien Leroux qui est sorti vainqueur. Vainqueur du triathlon de Laval, l'Ernéen a participé, fin octobre, aux championnats du monde d'half Ironman aux États-Unis.

