Double tenant du titre, le Drômois Benoît Girondel abandonne sur la Diagonale des Fous

C’était le favori de la mythique course de la Réunion, le Drômois Benoît Girondel a abandonné sur la Diagonale des Fous dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s’est blessé.

Benoît Girondel est ultra-trailer et vit dans la Drôme.

Chatuzange-le-Goubet, France

Il ne réalisera pas le doublé. Benoît Girondel, qui habite à Chatuzange-Le-Goubet, a décidé d’abandonner dès le début de la course, blessé à la hanche droite. Dans un long message publié sur le réseau social Facebook, il écrit : "A ma sortie de l'avion et après quelques sorties, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ma hanche droite me faisait rapidement souffrir."

à lire aussi Le Drômois Benoît Girondel remporte de nouveau l'ultra-trail La Diagonale des Fous, à la Réunion

à lire aussi Le vainqueur de la course la plus difficile du monde est de retour dans la Drôme

"Anéanti" par son abandon

Benoît Girondel a stoppé sa course après 3 heures et 11 minutes d’effort. Il se dit "anéanti", désolé "de ne pas avoir été à la hauteur."

La Diagonale des Fous, pour le commun des mortels, porte bien son nom, avec une distance de 166 km et 9700 mètres de dénivelé positif.