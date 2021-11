Du 14 au 17 décembre, l'Open de Caen : 4 jours de fête et de sport de très haut niveau en Normandie !

Ugo Humbert , David Goffin, Lucas Pouille, Anett Kontaveit, Alizé Cornet, Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech ... quelle fierté d'accueillir les plus grands tennismen et tenniswomen actuels à Caen, entre le 14 et le 17 décembre, pour participer à l'Open de Caen 2021 !

Les journées et les matches qui s’enchainent, bonne ambiance et fair-play de rigueur, nombre de beaux points, quelques jets de raquettes : voilà notre programme sportif de la mi-décembre.

Ugo HUMBERT au Zénith de Caen ! 25ème mondial et 1er français à la Race, le messin réalise une magnifique saison... À seulement 23 ans, il porte les plus beaux espoirs du tennis français pour les années à venir..

David GOFFIN qui fait son retour après ses venues en 2013 (titre) et 2014 (finale). Aujourd’hui 33ème mondial, le belge a l’expérience du très haut niveau... professionnalisme à toute épreuve et grande expérience, il faudra compter sur lui !

Lucas POUILLE sera là aussi... lui qui a offert le saladier d’argent de la Coupe Davis à l’ équipe de France en 2017... grand moment de sport ! Le natif de Grande-Synthe : un joueur exceptionnel.

Anett KONTAVEIT ! L’estonienne de 25 ans actuelle 20ème mondiale et 16ème à la race est une redoutable compétitrice !

Alizée Cornet, numéro 1 française et 59ème joueuse mondiale, détentrice de 6 titres en carrière ainsi que la Fed Cup 2019, 3 participations aux Jeux-Olympiques à son actif dont les derniers à Pékin en 2020 rejoint l'Open de Caen.

Benjamin BONZI, 63ème mondial et 47ème et premier joueur à gagner 20 matchs consécutifs sur le circuit Challenger depuis 2017. Il est aussi le premier joueur à avoir gagné 3 Challengers consécutifs depuis 2016. Il a glané 6 titres sur une seule saison, c’est suffisamment rare pour être souligné et ça laisse envisager un passage marquant sur l'Open de Caen.

Arthur RINDERKNECH le varois 72eme mondial complète le plateau 2021 des joueurs et joueuses de l’Open de Caen.

Les trois meilleurs joueurs français à la Race seront présents à l’Open de Caen : un plateau de très haut niveau et presque totalement inédit vous attend du 14 au 17 décembre au Zénith de Caen !

Journou, designer Pop Art signe l'affiche officielle de l'Open de Tennis de Caen 2021. - Arnaud Guimard

