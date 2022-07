Du beau monde à l'Aquapôle d'Amiens pour les championnats de France Open juniors de natation

La natation est à l'honneur jusqu'à jeudi à Amiens ! Les championnats de France "Open" juniors se déroulent à Aquapôle. De grands noms sont attendus dans le bassin extérieur. Une opportunité également à saisir pour le club d'Amiens Métropole Natation et le territoire.

"Quand les autres jeunes des clubs invités vont voir nos infrastructures, notre salle de musculation, je pense que l'on va faire des envieux", espère Romuald Allais, le président de l'Amiens Métropole Natation. "Pourquoi pas attirer certains nageurs et nageuses dans les années à venir", dit-il encore.

"C'est une formidable chance pour permettre aux autres clubs de voir comment on s'entraîne ici, comment on travaille. C'est un peu venir en immersion dans l'univers de nos nageurs. On identifie tel athlète à tel résultat et donc c'est peut-être mieux comprendre comment il en est arrivé là", raconte Mathieu Neuillet, l'entraîneur du pôle excellence de l'Amiens Métropole Natation.

Dans les grands noms attendus : Maxime Grousset, vice-champion du monde sur 100 mètres nage libre et médaille de bronze sur le 50 mètres nage libre lors des championnats du monde de juin dernier à Budapest. Analia Pigréee, en bronze sur le 50 mètres dos en Hongrie.

Des compétitions ouvertes au public

Des gradins ont été installés autour du bassin extérieur où se dérouleront les compétitions. Près de 800 places sont disponibles et ouvertes au public. Si vous souhaitez venir, des billets sont en vente sur le site internet de l'Amiens Métropole Natation. Il faudra débourser 17 euros pour la journée complète et 10 euros pour une demie journée. À noter que les séries pour se qualifier pour les finales commencent chaque jour à 9h45. Les finales auront lieu à partir de 17 heures, la même journée que la série correspondante.