Du beau monde à Roanne pour la première édition de l'Open international de tennis

Le premier Open international de tennis de Roanne se tient du 8 au 14 novembre au Scarabée de Riorges. Et pour cette première édition, les organisateurs ont réussi à aligner un plateau relevé: Benoît Paire en tête d'affiche mais aussi Richard Gasquet.

La première édition de l'Open international de Roanne débute ce lundi 08 novembre, après avoir été reportée l'an passé, épidémie de covid oblige. Mais ça valait la peine d'attendre car les organisateurs ont réussi à aligner un plateau relevé avec cinq joueurs du Top-100.

Benoît Paire, actuel 50ème à l'ATP, est la tête d'affiche du tournoi. Le français de 32 ans a déjà disputé six finales sur le circuit ATP et atteint la 18ème place mondiale en 2016. Richard Gasquet devrait, lui aussi, attirer bon nombre de spectateurs. L'ex numéro 7ème mondial a remporté quinze titres sur le circuit ATP ; il est aujourd'hui 81ème.

Sont annoncés également, Antoine Hoang, Jiri Vesely, entre autres. Le public ligérien pourra aussi applaudir le "local de l'étape", Hugo Grenier, originaire de Montbrison (188ème à l'ATP).

Dix milles spectateurs attendus sur la semaine

Pour cette première édition, les organisateurs espèrent attirer dix mille spectateurs sur une semaine, avec un court central au Scarabée de Riorges (places de 5 à 15 euros) et un second court au gymnase du boulevard de Belgique, à Roanne (places gratuites). Il sera également possible d'assister aux entraînements au tennis club de Riorges.

Chaque jour, les rencontres débutent à 11 heures ; une rencontre phare est programmée à 18h30 et une seconde à 20 heures. La finale est prévue le dimanche 14 novembre à 14h00. Celle du double aura lieu la veille.