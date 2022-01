Du beau monde pour le meeting natation des hortillons à Amiens

Le 13e meeting des Hortillons, organisé par le club d'Amiens Métropole Natation débute ce vendredi et jusqu'à dimanche au Coliseum . Il va réunir plus de 150 nageurs d'une quarantaine de clubs. Parmi eux, les meilleurs nageurs d'Amiens Métropole Natation dont Mewen Tomac et Enzo Tesic et tous les membres du pôle d'excellence ainsi que ceux du Centre d'Accession et de Formation (CAF).

Les nageurs de l'INSEP entraînés par Michel Chrétien seront aussi présents comme l'ex Amiénois Maxime Grousset mais aussi Yohan Ndoye-Brouard, rival français numéro 1 de Mewen Tomac sur les courses de dos.

"Ce meeting étant placé au beau milieu d'une grosse période de travail pour les nageurs amiénois qui reviennent d'un stage intensif de dix jours à Tenerife, il ne faudra pas trop s'attendre à voir tomber des records", prévient le club qui promet malgré tout un beau spectacle et "l'occasion unique de voir évoluer ses meilleurs nageurs à la maison."

Cette compétition est ouverte, gratuitement, au public dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : pass sanitaire pour entrer au Coliseum, port du masque obligatoire et jauge à 2000 personnes maximum dans la piscine.