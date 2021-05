Du très haut niveau au meeting para athlétisme de Poitiers

Sous un beau soleil, le stade Rebeilleau de Poitiers a accueilli un meeting d'athlétisme handisport samedi après-midi. Une réunion sportive décisive pour les meilleurs français en quête de quotas et de performances pour les prochains jeux paralympiques cet été à Tokyo (25 août - 5 septembre). Un meeting à huis-clos sans public dans les tribunes et avec une 50aine d'athlètes sur la piste pour les courses, les sauts et les lancés.

un meeting sans public au stade Rébeilleau - JA

Ce rendez-vous poitevin a été placé idéalement pour les athlètes juste avant le Championnat d'Europe World Para Athletics de Bydgoszcz en Pologne (1er-5 juin).