Du Japon au Périgord, les drapeaux olympiques font étape en Dordogne

Thierry Rey, champion olympique de judo en 1980, était en Dordogne ce vendredi pour rencontrer les élus locaux et les enfants de l'école de Champcevinel. Une étape de la tournée des drapeaux olympiques et paralympique pour lancer l'olympiade. La commune a obtenu le label Terre des Jeux.

Ils ont voyagé de Tokyo jusqu'à Champcevinel. Les immenses drapeaux aux cinq anneaux olympiques et paralympiques ont été présentés aux périgourdins ce vendredi. Thierry Rey, champion olympique de judo en 1980 et figure de Paris 2024, est venu en personne pour rencontrer des élus locaux et des enfants de l'école de Champcevinel. C'était l'une des étapes de la "Tournée des drapeaux" qui va traverser 20 départements et une trentaine de communes à travers la France entre le mercredi 8 septembre et la mi-octobre. Les drapeaux seront ensuite hissés sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

Inclure les territoires dans l'aventure olympique

L'opportunité pour l'ancien judoka d'expliquer aux enfants l'histoire des jeux olympiques et la place que va jouer la France dans trois ans pour "le plus grand événement sportif mondial". L'idée est aussi d'inclure les territoires dans cette olympiade. "L'objectif c'est de partager ce que va être l'organisation de ces jeux olympiques. On a souhaité que ces jeux dépassent le cadre parisien", explique Thierry Rey.

A cette occasion, la commune de Champcevinel a été labellisée "Terre de jeux". Pendant trois ans, elle organisera des événements et animations autour des Jeux Olympiques. En Dordogne, 16 communes sont labellisées.