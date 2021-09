Du passé au présent : Le rallye des Cimes, 65 édition pleines d'histoires

Ce week-end des 3, 4 et 5 septembre est forcément marqué par un événement sportif attendu, la 65e édition du Rallye des Cimes. Depuis son lancement en 1951, et la victoire de Sauveur Bouchet, cette course mythique n'a cessée de se réinventer. Au commencement, il y'avait bien entendu les jeeps qui faisait rugir le moteur sur le parcours du rallye, puis ce sont ensuite des buggy qui ont pris la relève avant aujourd'hui d'y retrouver des petits engins les SSV …Les années sont passées mais la passion des sports mécaniques est toujours là autour du berceau du rallye à Licq Atherey . En 70 ans, les technologies ont évolué mais une chose n'a pas changé, la passion de ceux qui arpente les routes et ceux qui viennent vivre ces moments de sports sur le bord de la route.

Pour cette nouvelle édition, le rallye des cimes s'est élancé de Tardets , il se poursuit ce samedi en foret d’Iraty avant de connaitre son final ce dimanche en fin de matinée sur la mythique montée de la Madelaine au-dessus de Tardets.

Christian Bibal revient sur 70 ans qui ont fait la renommée de cet événement