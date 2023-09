"Du rugby avec des armures et des haches" : Gabarnac a accueilli la coupe de France de béhourd

Une vingtaine d'équipes venue des quatre coins de la France, des combats en équipe ou en solo, et des armes et armures médiévales. C'était le programme de cette coupe de France de béhourd qui s'est déroulée les 16 et 17 septembre entre les vignes du Château Faugas à Gabarnac.

Revenue en France il y a une quinzaine d'années, la discipline cumule aujourd'hui dans l'hexagone 38 clubs, dont trois féminins. Entre 300 et 400 combattants pratiquent le béhourd. Seulement une trentaine sont des femmes. Ce sport de combat se développe progressivement selon ses adeptes.

Le combat se termine une fois que l'une des deux équipes remporte deux rounds © Radio France - Hugo Deschamps

"Béhourd", ou "Fracas" en vieux français

Du fracas, il y en a eu. Sous leurs armures d'acier de 35 kilos, les combattants sont très bien protégés. Mais à chaque coup donné, que ce soit avec une hache, une vouge, ou une épée, il n'est pas question de se retenir. Le format classique du béhourd oppose deux équipes composées de cinq combattants. D'autres catégories existent comme le duel ou le 12 contre 12. L'objectif est simple : faire tomber au sol ses adversaires. La première équipe à remporter deux rounds sort victorieuse du terrain. Toutes les armes utilisées sont émoussées afin de réduire les blessures.

Et les profils sont multiples. Tanguy, 26 ans est kinésithérapeute. Licencié au club breton "Ar Groaz Du", il a fait le déplacement en Gironde pour la coupe de France. Ce qui l'anime le plus dans sa discipline : "C'est l'adrénaline. Que ce soit lorsque tu prends des coups ou quand tu mets un adversaire au sol rapidement".

Beaucoup de combattants viennent des arts martiaux ou du rugby. D'autres ont une appétence particulière pour l'histoire. Parfois, ce sont les deux mélangés.

Un quatrième club de béhourd féminin est en train de se créer à Angoulême © Radio France - Hugo Deschamps

"Il y a de l'engouement"

L'année dernière, près de 3 000 spectateurs ont fait le déplacement à Gabarnac pour assister à la compétition. "Cette année, on devrait faire plus" assure Hugues Hardy, organisateur et capitaine de l'équipe de Bordeaux, les Pardus Bellator . Pour le combattant : "On est sur le sud-ouest, on est une terre de rugby. Techniquement, on fait du rugby avec des armures et des haches" explique-t-il.

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le béhourd attire de plus en plus selon lui. Même si au début ce n'était pas gagné : "Quand on racontait ce que l'on faisait, on n'était pas pris au sérieux", le public a rapidement été conquis : "Quand les gens ont réalisé, en assistant à nos combats, que l'on ne plaisantait pas et que c'était un véritable sport de combat en équipe, ça a plu".

Le béhourd s'est aussi diversifié. Aujourd'hui, deux ligues existent ainsi que deux catégories de poids. Certains clubs travaillent aussi à ouvrir la pratique aux enfants.

Il existe une fédération française de béhourd © Radio France - Hugo Deschamps

"Les combats féminins sont aussi spectaculaires"

Pourtant, il y a encore trop peu de femmes selon Jeanne, originaire de Picardie : "Une trentaine en France" estime-t-elle. Et seulement entre 10 et 15 font de la compétition. Entre l'Allemagne ou l'Angleterre la combattante de 26 ans écume l'Europe avec son armure pour se mesurer en équipe, avec son club : "Les femmes portent elles aussi des armures de 35 kilos, comme les hommes" précise-t-elle.

"Quand une fille veut débarquer dans un club de béhourd et qu'il n'y a que des gars, c'est compliqué parfois" note-t-elle. Pourtant, elle remarque une nette hausse du niveau depuis quelques années, que ce soit en France ou à l'international : "Nos combats sont devenus spectaculaires, il nous faut plus de femmes".

Aujourd'hui, trois clubs féminins existent en France. Un quatrième serait en train de se créer à Angoulême selon Jeanne.

Entre et avant les combats, des écuyers ont pour mission de réparer au besoin les armures des combattants © Radio France - Hugo Deschamps

"C'est spectaculaire"

Un grand nombre d'amateurs ont fait le déplacement pour admirer les batailles à Gabarnac. Beaucoup de connaisseurs, mais aussi des curieux, pour qui assister à du béhourd est une première, à l'instar de Mathieu : "Il y a du fracas, il y a du bruit, c'est impressionnant". Ancien militaire, il pratique le MMA (Mixed Martial Arts) en amateur. L'aspect sportif l'a évidemment convaincu, mais pas seulement : "Quand on aime l'histoire, c'est super intéressant de voir à quoi les combats pouvaient ressembler".

Même son de cloche pour Néo, 16 ans. Venu de Langon avec sa famille, lui aussi est impressionné par le bal des combattants qui défile sous ses yeux : "Les combats comme ça à l'époque, avec des milliers d'hommes, ça devait envoyer ! Là, c'est époustouflant" admet-il.