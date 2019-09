Duathlon-finale du championnat de France des clubs : les duathlètes de l'Indre ont brillé sur leurs terres

La dernière manche du championnat de France des clubs de Duathlon avait lieu sur la commune du Poinçonnet (36). Le duathlon consiste à enchaîner dans l'ordre, de la course à pied, du cyclisme et de la course à pied.

Le Poinçonnet, France

Cette dernière manche du championnat de France des clubs de duathlon a tenu toutes ses promesses. La participation avec près de cinq cents duathlètes et des performances de choix : Issy Triathlon termine à la première place en D1 féminine devant Montluçon. Metz termine premier chez les garçons toujours en première division. Un cran en dessous, en deuxième division, les bretonnes de Rennes sont montées sur la première marche du podium. Les Castelroussines du Triathlon Club Châteauroux 36, terminent elles à une très belle cinquième place. Le club organisateur n'est pas en reste.

Gérald Fortuit : "C'est une belle aussi bien pour les filles en D1 que pour les garçons en D3"

L'Asptt36 Sports Nature termine septième en D1 féminine et dixième au classement général. Quant aux garçons en D3 cette fois ci, ils se sont bien battus. Du coup l'entraîneur de l'Asppt36, Gérald Fortuit est satisfait au moment du bilan :" C'est une belle journée aussi bien pour les filles en D1 que pour les garçons en D3. Pour les garçons nous avons été repêchés pour participer à cette division trois et on termine à la treizième place sur vingt. Et pour les féminines en D1, elles terminent septième de cette étape ce qui est d'ailleurs la meilleure performance de la saison. Du coup nous passons à la dixième place au classement général sur seize équipes. Pour une équipe promue cette saison je suis vraiment content de ces résultats."

Malgré des conditions climatiques difficiles en début de journée, cette organisation à une nouvelle fois été à la hauteur. Environ cinq cents duathlètes ont participé à cette dernière manche du championnat de France des clubs. A n'en pas douter, la fédération devrait adresser dans les tous prochains jours les félicitations aux organisateurs (l'Asptt36 Sports Nature) pour le sérieux et le dévouement des bénévoles et des responsables de ce club.