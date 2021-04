E-sport : deux nouvelles recrues dans l'équipe FIFA au PSG

Deux nouvelles recrues au Paris-Saint-Germain. Vous ne les verrez pas chausser les crampons puisqu'il s'agit de joueurs de Fifa, le jeu-vidéo de football. Johann Simon, 28 ans, alias Maniika et Ilias El Rhazzaz alias Nkantee viennent renforcer le club de e-sport le plus titré de France.

Au PSG, on l'appelle "la Pépite". Ilias El Rhazzaz, alias Nkantee a 18 ans. Il signe pour la fin de la saison 2020-2021 et la saison 2021-2022. "C'est mon tout premier contrat, je suis trop content de passer professionnel, c'est quelque chose d'incroyable", lance le jeune joueur, repéré lors des présélections de l'Équipe de France en 2020 et 2021. Cela lui a permis de passer deux fois les portes du centre de formation de Clairefontaine (Yvelines). "Franchement, j'étais très content ! Malheureusement je n'ai pas eu la chambre de N'Golo Kanté, mais c'est un très bon souvenir, j'ai pu voir les meilleurs joueurs français."

Les deux joueurs se sont pêtés au jeu des séances photos © Radio France - Nicolas Joly

L'autre recrue, c'est Johann Simon, alias Maniika. Il était déjà au PSG entre 2017 et 2019. Il revient en tant que joueur, mais pas seulement. Il devient responsable technique de "l'académie e-sports" du club, la première structure de ce type en France. "Le but c'est d'entraîner, de donner des cours à des jeunes ou même des personnes plus âgées pour progresser sur FIFA. C'est un peu comme l'académie au foot, on n'a pas toujours des jeunes qui vont de venir pros. Après bien sûr que c'est aussi un moyen de repérer certaisn talents."

Objectif : remporter l'e-Ligue 1

La mission des deux nouveaux, aider le club à revenir en force après deux saisons compliquées par le Covid. "Clairement, l'objectif c'est l'e-Ligue 1. C'est le championnat de France officiel, qui réunit les 20 clubs de France. C'est un championnat organisé par la LFP et c'est un titre qui peut être prestigieux. Que j'ai gagné par le passé et que j'aimerais un jour remporter à nouveau, encore plus avec le PSG", déclare Maniika