e-sport : Le jeune gamer bordelais Salman Mehdid à Los Angeles

Si vous voyez vos enfants les yeux rivés sur un écran et triturant nerveusement une manette de jeu, il y a de fortes chances qu'il soit en train de faire une partie de Fortnite. Lancé il y a un peu plus de deux ans, ce jeu de tir et de stratégie est devenu un phénomène mondial qui rassemble 200 millions de joueurs sur la planète.

Les cracks qui filment leurs exploits sont suivis sur les réseaux sociaux par des milliers de viewers et les meilleurs mondiaux sont même professionnels.

Priorité scolarité

Le jeune Bordelais Salman Mehdid draine déjà sa petite colonie de fidèles sur la chaîne Twitch et sur son compte Twitter. A 14 ans, il fait partie des Français qui montent et a intégré l'équipe MCES avec qui il se rend donc à Los Angeles pour une étape du DreamHack 2020 où il affrontera les meilleurs avec à la clé 250 000 dollars de récompense.

"Quand on parle de talent, explique Thibault Leflot l'un des responsables de la structure, ça peut surprendre les personnes qui découvrent un peu cet univers de la compétition de jeux vidéos. Mais il y a de vraies aptitudes de concentration, de temps de réaction sur des compétitions qui durent trois ou quatre heures. C'est un vrai talent de réussir à être performant sur la durée. "

Scolarisé en troisième à Cenon, le gamin d'Artigues-Près-Bordeaux vient de vivre un stage d'entraînement dans la région marseillaise avec au programme des séances de jeu, bien sûr, mais aussi du sport et des échanges avec une coach, Laura "Nsty" Dejou, ancienne pro sur le jeu Counter-Strike.

"PodaSaï" aux côtés de "Marcote" et Andilex" se sont envolés pour la Californie. - @MCES

"On essaie de faire comprendre aux joueurs qu'il vaut mieux s'entraîner peu mais mieux, poursuit Thibault Leflot. On évite à tout prix la sur-pratique. L'addiction n'amène pas la performance. 'Nsty' essaie au mieux de gérer les séances d'entraînement. Notamment pour PodaSaï dont la priorité est la scolarité. On se rend compte d'ailleurs qu'ils ont un équilibre de vie assez sain. Ce sont des jeunes tout à fait normaux qui vont au cinéma, qui vont voir leurs amis et qui font aussi du sport."

Si le jeune lycéen bénéficie d'un contrat, il reste donc les pieds sur terre sachant que très rares sont les joueurs qui vivent de cette passion. Et que le phénomène Fortnite, aussi impressionnant soit-il, finira comme d'autres avant lui par passer.