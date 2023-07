Echeverria et Ducassou vainqueurs au Master des fêtes de Bayonne au terme d'une partie ahurissante

Eñaut Echeverria et Battitta Ducassou sont considérés comme l'équipe la plus redoutable de cette année

Le Master des fêtes de Bayonne a encore tenu ses promesses cette année : 1h40 d'une partie tendue jusqu'au bout dans un trinquet surchauffé qui a fait perdre des litres de sueur aux pilotari. Menés dès le premier but, les champions de France Echeverria et Ducassou parviennent à égaliser à 10 partout. Puis, ils prennent le large : 26-14, puis à 30-17, on croit la partie jouée avec plus d'une dizaine de ttantto d'écart, grâce aux buts assassins d'Echeverria et à la maitrise de Ducassou qui parcourt la cancha en long et en large. Mais c'est là que Peio Larralde et Andoni Iphar décident de renverser la table.

ⓘ Publicité

L'arrière garaztar ne se contente plus d'encaisser, et Peio Larralde devient incisif, poussant Ducassou dans ses retranchements. Larralde et Iphar reviennent à 36-32 et font se lever le public qui croit que l'impossible va pouvoir se concrétiser. Mais malgré sa première participation et sa jeunesse, Eñaut Echeverria fait preuve de maitrise, il reprend le jeu en main et avec deux buts directs cruels, il douche les espoirs des challengers.

Avec Andoni Iphar, Peio Larralde a bien failli renverser la table et changer le cours de la partie © Radio France - Bixente Vrignon

Une partie qui restera dans les annales

Une partie de très haut niveau reconnait l'arrière d'Itxassou Battitta Ducassou, "c'est une des parties les plus difficiles sur le plan physique" de toute sa carrière. Il rajoute que "les quatre joueurs, on était présents au rendez-vous, au meilleur de notre niveau. C'est beau de voir ça, c'était un beau moment et la partie restera dans les annales, je pense".

loading

Opinion partagée par l'avant hazpandar Peio Larralde qui regrette : "on a laissé l'autre équipe faire des points un peu trop rapidement. On s'est pas lâchés avec Andoni, on s'était promis que quoi qu'il arrive, de 0 à 40 on allait être ensemble. On s'est battus, et puis il pas fallu grand-chose : on est revenus, revenus, revenus, on était à 32-36, et là Eñaut sort deux très bons buts. Je crois qu'il mérite la txapela. On a donné le maximum et on reviendra".

loading

Echeverria et Ducassou sont montés sur la plus haute marche dans un trinquet bondé © Radio France - Bixente Vrignon

La meilleure équipe de 2023

Pour Peio Larralde, Echeverria-Ducassou, c'est la meilleure équipe de 2023. C'est peut-être oublier qu'i ls ont déjà été défaits , au trophée Pilotarienak d'Anglet. Et que Peio Larralde s'est aussi imposé chez lui, au Master d'Hasparren, contre Echeverria. il n'empêche, ce dimanche Eñaut Echeverria a coupé le souffle des connaisseurs en passant une dizaine de buts directs, dont deux en toute fin de partie : "il faut puiser le peu d'énergie qu'il nous reste et il faut mettre la gomme même si on est épuisé".

loading

Première participation et première victoire pour ce Master appécie l'avant makear : "C'est la première et ici c'est un contexte particulier, c'est Bayonne donc on va rejoindre les copains dans les rues de Bayonne". Il a cependant connu un petit passage à vide : "moi à partir de 30 j'ai commencé à bien fatiguer, Battita aussi. Mais à la fin on marque deux buts importants et on conclue sur ça, mais il a fallu aller la chercher très très très loin".