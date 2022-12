Économies d'énergie : la douche froide pour les clubs sportifs niortais

À Niort, depuis une semaine, sauf au stade René Gaillard des Chamois niortais, l'eau chaude ne coule plus dans les douches des équipements sportifs municipaux. Le chauffage dans les gymnases est aussi à la baisse. De quoi faire grincer des dents les clubs qui déplorent avoir été mis devant le fait accompli. Une réunion a eu lieu en mairie ce mercredi soir avec les clubs de la ville, une autre est prévue ce jeudi soir avec ceux de l'agglomération.

ⓘ Publicité

"Augmentation sans précédent des coûts de l'énergie"

"12 degrés dans les salles, pas d'eau chaude pour tous les sports en intérieur. En revanche pour les clubs de sport extérieur l'eau chaude est maintenue", résume Ludovic Bourguignon, président de l'AS Niort, club de basket, au sortir de la réunion. La déception est grande. "On est des clubs qui cherchons à se développer. Ce week-end, il faut que j'annonce à Mont-de-Marsan qui aura fait 400 km qu'ils vont repartir sans douche. Voilà c'est l'image qu'on va donner", regrette ce président de club qui compte 320 licenciés. "Au-delà de ça on a aussi un club à faire vivre avec des jeunes, on n'est pas à l'abri demain de parents qui vont plus nous les amener, des gens qui vont plus venir voir les matches parce qu'il y aura 12 degrés dans les salles", s'inquiète-t-il.

La Ville de Niort indiquait vendredi dans un communiqué devoir prendre "des mesures fortes d'économies" en raison "d'une augmentation sans précédent des coûts de l’énergie qui n’est pas absorbable en l’état par les collectivités". Le prix du gaz par exemple a été multiplié par 14. Conséquences : un surcoût de plus 2 millions d’euros pour la Ville, de 1,2 million pour l'agglomération.

"Niort se dit ville de sport mais attendant on n'a pas d'eau chaude"

À la salle omnisport de Sainte-Pezenne ce mercredi soir c'est entraînement du Volley-Ball Pexinois Niort. Pas de thermomètre pour indiquer la température mais pour Arthur, 10 ans, une chose est sûre, "il fait froid. Il faut se couvrir mais du coup t'es un peu plus encombré et tu joues moins bien après. Mais quand t'es chaud c'est bon". Dur de se réchauffer justement pour Elora Martelière, joueuse de N2 malgré ses quatre couches. "C'est catastrophique et c'est comme ça tous les soirs. La moitié de l'effectif des filles est malade. Niort se dit ville de sport mais attendant on n'a pas d'eau chaude".

Des blessures liées au froid

"Dans une semaine et demi c'est le prochain match à domicile des garçons. On va se prendre une amende de la fédération parce que les conditions ne sont pas acceptables pour recevoir un match sauf qu'on y est pour rien et qui va payer la facture", s'alarme la joueuse également responsable des partenariat et de la communication. "On sait que les gymnases sont des passoires énergétiques mais de là à passer de 19 degrés à 12 degrés...", estime Tony Bonnet le président du VBP qui s'inquiète aussi de l'arrivée "de blessures qui sont liées au froid". Le VBP qui organise ce vendredi sa "Nuit du volley" . "J'espère qu'on va le maintenir parce que c'est le type d'évènement qui donne une bonne image du volley, de Niort, mais on nous tire une balle dans le pied quelque part"*.

La Ville indique de son côté qu'elle communiquera en fin de semaine ses décisions définitives. L'opposition municipale elle a d'ores et déjà réagi. Le groupe Solidaires par nature évoque le paradoxe de l'énergie dépensée pour les festivités de Noël et les restrictions imposées aux clubs. "Illuminer une ville ce n'est pas qu'y mettre plus d'ampoules, c'est aussi permettre à ses habitants de vivre dignement toute l'année", écrit-il dans un communiqué.