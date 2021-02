ÉCOUTEZ - L'isérois Kevin Aymoz : "Je me sens très chanceux de ma vie"

Alors qu'il vient tout juste d'égaler Florent Amodio et Philippe Candeloro, grâce à son quatrième titre de champion de France, Kévin Aymoz avoue, sans détour, qu'il ne se rend pas encore tout à fait compte de sa prouesse : "C'est encore dur de se réveiller, un matin après un championnat de France et de se dire : "Purée ! On fait partie d'un Top français !".

Prochain objectif désormais pour le Grenoblois, les Jeux Olympiques de 2022 à Pékin dans le but "vraiment de performer en Chine". A titre personnel, il vise une place dans le top 5 mondial.

Essayer de remporter une médaille, ce serait super. Mais pour l'instant, on va s'entraîner à fond pour performer au mieux.

Le compte à rebours est donc lancé pour le jeune grenoblois de 23 ans. L'occasion pour lui de nous emmener dans son quotidien. Un quotidien bien différent des jeunes de son âge. "Je sens un décalage (avec ses amis). Je me sens très chanceux de ma vie. Tous les choix que j'ai fait m'ont permis d'arriver où je suis". Un parcours rendu possible grâce au soutien de ses proches, comme il nous le confie.

J'ai ma famille, mes amis, mon petit-ami et ma meilleure amie. Ils sont tous autour de moi et ils me soutiennent à fond.

Un quotidien en décalage, et dans lequel Kévin Aymoz doit habillement jongler entre ses entrainements et son cursus scolaire qu'il poursuit à l'Université de Chambéry. "Quand j'étais plus petit, je ne comprenais pas vraiment le principe de l'école, mais maintenant, c'est plus facile de pouvoir gérer ses journées même si les entrainements prennent beaucoup de temps". Ecoutez, le jeune champion isérois nous raconte son quotidien.

