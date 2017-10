Edition 2018 : Le Tour de Corse automobile retrouve Bastia et bascule au nord

La 61ème édition du Tour de Corse WRC sera celle du changement. L'épreuve française du championnat du monde va retrouver Bastia pour le Grand Départ, les routes du Cap Corse et le Cortenais. Ajaccio devient ville d'arrivée et Porto-Vecchio ville de regroupement.

Bastia – Porto Vecchio – Ajaccio : ce sera l’épine dorsale du 61ème Tour de Corse Automobile (5-8 avril 2018) !

Ainsi en a décidé la FFSA qui a déléguée sur place, en ce début de semaine, son service « médical, sécurité et organisation », fort d’une dizaine de personnes, afin de parfaire le parcours 2018 et surtout en vérifier toutes les données pour une sécurité maximum des concurrents et du public. Des observations annotées tout au long de ces dernières 48h, consignées et débattues lors d’une prochaine et dernière commission de la fédération avant de ficeler le projet définitif et de le soumettre, pour validation officielle, à la Fédération Internationale du sport auto. L’avis de la FIA est attendue entre le 1er et le 15 novembre.Cet avis ne devrait pas être une surprise. Depuis son retour en 2015 au sein du championnat du monde WRC, les organisateurs ont enfin eu du temps devant eux, une année, pour peaufiner, innover et sécuriser au maximum l’épreuve française du championnat du monde. Et pour innover, le Tour 2018 va innover !

1ère décision d’importance : le départ de la 61ème édition se fera de Bastia. Un véritable évènement. La capitale de la Haute-Corse n’avait plus connu pareil honneur depuis 1978. Un retour du grand départ Place St Nicolas auquel a grandement contribué l’installation à l’aéroport de Bastia-Poretta, ces deux dernières éditions, d’une zone d’assistance de grande envergure qui a attiré les louanges des commissaires internationaux et de toutes les écuries. Le Grand départ de Bastia aura des retombées non négligeables pour la ville et sa micro-région. Retombées économiques avec la manne financière liée à l’importance de la caravane qui va s’y installer (organisateurs, équipages, mécanos, médias) pendant toute la semaine précédant le décompte initial, sans compter les retombées indirectes liées à la promotion de l’image de la ville à l’échelon international. Retombées sportives également puisque le départ de Bastia ouvre la porte à un retour sur les routes voisines du Cap Corse. Ce sera à l’occasion de la 2ème journée de course, le samedi 7 avril. Avec une double spéciale « Cagnano-Pino-Canari », c’est un retour vers l’histoire là aussi puisque les habitants du Cap n’avaient plus vu les bolides du WRC depuis 23 ans.

Un retour sur un lieu mythique et très particulier au vu de sa position géographique qui a nécessité des aspects sécuritaires plus affinés.

Dominique Seyriès, Directeur du Tour de Corse auto Copier

Ce Tour du Cap (35,61 kms) sera prolongé par une sortie dans le désert des Agriates (15,45 kms) puis Novella. Auparavant, le vendredi 6, la Castagniccia et le Centre Corse auront accueillis le Tour avec les spéciales bien connues de La Porta-Valle di Rostino et Piedigriggio-Pont de Castirla. Le final se jouera lui en Corse du sud, le dimanche 8, avec la plus longue spéciale de cette édition « Vero-Sarrola » (54,9 kms), un regroupement à Porto-Vecchio et une « power-stage » entre le pénitentier et le village de Coti avant l’arrivée et la remise des prix à Ajaccio.

Dominique Seyriès "Ce sera un gros Tour de Corse" Copier

Prochaine étape dans un mois avec la validation du parcours de ce Tour 2018 par la Fédération Internationale.