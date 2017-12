Caen, France

Elle est revenue sur le court tout sourire pour profiter à nouveau de son trophée et se prêter aux selfies et aux portraits avec les ramasseurs de balles et les officiels du tournoi.

Elina Svitolina a fait le job sur et en dehors du court. "C'était un bon match. Audrey a bien joué et offert une solide performance. Elle peut jouer un très bon tennis. J'ai été très content de pouvoir remporter le premier set parce que c'était très serré et j'ai dû élever mon niveau pour le gagner. Je pense avoir pratiqué un bon tennis et je suis contente."

Je me sens chanceuse d'être la première femme à gagner ici. J'espère pouvoir revenir l'année prochaine afin de défendre le titre. Elina Svitolina

La Championne Ukrainienne s'est prêtée avec le sourire aux séances photos avec les bénévoles du tournoi © Radio France - Olivier Duc

L'Ukrainienne est également contente de son séjour fructueux en Normandie et à Caen, ville qu'elle ne connaissait absolumment pas avant de venir jouer ce premier tableau féminin de l'Open de Tennis de Caen.

"C'était très spécial de venir ici et je me sens chanceuse d'être la première femme à gagner ici. J'espère pouvoir revenir l'année prochaine afin de défendre le titre. Cela a été un très bon week-end pour moi. Je suis contente d'avoir choisi ce tournoi."

De jouer pour la première fois de ma carrière une Top 10... je pense que je vais me souvenir pendant un petit moment de ce tournoi (rires). Audrey Albié

Son adversaire, Audrey Albié, était également satisfaite d'avoir pu accrocher (un peu) l'ukrainienne après avoir sortie Pauline Parmentier au tour précédent. " De jouer contre les bons joueurs, on n'a pas de pression. On joue à fond et on se fait plaisir au maximum. du coup, la pression n'est pas là et on s'éclate. J'ai battu ma première top 100 dimanche, c'est quelque chose de fort pour moi. Et de jouer pour la première fois de ma carrière une Top 10... je pense que je vais me souvenir pendant un petit moment de ce tournoi (rires)."