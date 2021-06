Elodie Clouvel qualifiée pour les JO de Tokyo : "une joie immense"

Elodie Clouvel décroche son billet pour les jeux de Tokyo. Deuxième de l’épreuve de pentathlon moderne au championnat du monde du Caire, la native de Saint-Priest-en-Jarez a su saisir la dernière opportunité pour décrocher sa qualification pour les Jeux olympiques 2020 (23 juillet - 08 août 2021).

"C'est une joie immense d'avoir enfin validé mon ticket. C'est la première fois que je me qualifie à la dernière minute mais j'ai l'expérience explique le pentathlète. Je me prépare depuis cinq ans pour ces Jeux olympiques donc je vais continuer à monter en puissance jusqu'au 5-6 août prochain à Tokyo."

Je vise l'or à Tokyo

Pour sa troisième olympiade et après une médaille d'argent décrochée aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Élodie Clouvel ne vise rien d'autre que la médaille d'or à Tokyo cet été : "Depuis Rio je ne pense qu'à cela. Mon objectif est d'être championne olympique. J'ai travaillé très dur pendant ces cinq années. Il y a aussi eu des doutes et des remises en question mais aujourd'hui je me sens prête à aller chercher cette médaille d'or qui me manque".