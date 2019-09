Émilien Denner, le jeune pilote de Schirrhein qui rêve de Formule 1

Schirrhein, France

Au départ, Émilien Denner n'était pas du tout attiré par le sport auto. Il était doué pour le basket, il était en sport-études à Haguenau et jouait à Gries-Oberhoffen. Mais à 14 ans, il donne un coup de main à son père qui gère une piste de karting près de Karlsruhe. Un copain allemand (avec qui il jouait à Pokémon Go pour tout vous raconter) l'incite à faire quelques tours de pistes. Une vraie révélation pour son père Eric Denner : "On aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. Il était tellement facile, fluide, des trajectoires naturelles, une parfaite synchronisation, une finesse dans les pieds, les mains. Le deuxième jour, il avait déjà explosé le record de la piste".

Schirrhein fête dignement son champion du monde

Le petit prodige prend goût aux sensations du pilotage. Émilien Denner mutiplie les victoires en kart. Il est désigné révélation de l'année en 2018 par la Fédération internationale automobile. Et il y a 8 jours, il est sacré "champion du monde" de sa catégorie de kart en Italie. "J'ai mis du temps à réaliser, car champion du monde, c'est pas rien, raconte le jeune qui a dû arrêter ses études cette année pour se consacrer entièrement au kart. _Quand je suis revenu à Schirrhein, tout le village ou presque était dans la rue principale, qui m'applaudissait, avec des tambours_. C'était une super surprise".

Pour permettre l'ascension fulgurante de son fils, Eric Denner a dû consentir de gros sacrifices familiaux et financiers. "Tout est axé sur Émilien, plus rien d'autre ne compte, quelque part. La vie de famille est très compliquée, car on est partis trente à quarante semaines par an, tous les deux. Les sacrifices financiers sont énormes. J'ai vendu mon entreprise pour pouvoir continuer à aider Émilien".

La Formule 1 en 2024 ?

Et il faudra encore trouver des millions d'euros ces prochaines années pour accompagner le fiston vers son rêve. _"L'objectif, c'est d'aller en Formule 1 forcément, parce que c'est la catégorie ultime,s'enthousiasme ce fan de Charles Leclerc. Il faut une bonne mallette d'argent pour y arriver, en passant d'abord par la F3, puis la F2. Mais je pense que si on a l'argent, c'est réalisable"._

Depuis son titre mondial, des portes se sont ouvertes. Deux écuries lui proposent un plan de carrière pour essayer d'obtenir un volant en Formule 1 d'ici 5 ans. Le Sébastien Loeb Racing aimerait aussi l'enrôler. De nouveaux sponsors se sont manifestés, le père Eric bataille pour en trouver encore. Le clan Denner prendra une décision sur l'avenir d'Émilien en fin d'année.

Né le même jour que Senna, il a grandi près de chez Loeb

Le chemin vers la F1 est encore long et tortueux, mais à bien y regarder, Émilien Denner est peut-être destiné à devenir pilote de haut niveau : "J'habite à Schirrhein et Loeb habitait à Oberhoffen, même pas à deux kilomètres, s'amuse le jeune homme au regard déterminé. Et puis je suis né le même jour qu'Ayrton Senna, le 21 mars. Ce sont deux belles coïncidences".