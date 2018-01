Lens, France

La course n'aura jamais aussi bien porté son nom ! En 2018, pour sa 12e édition, la Route du Louvre arrivera donc au musée du Louvre-Lens. Alors évidemment la ligne d'arrivée ne sera pas dressée au milieu des tableaux et des statues, explique Jean-Pierre Wattelle, le directeur de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France : "Les coureurs et les randonneurs arriveront tous dans les jardins du musée. Pour les participants du marathon et du 10 kilomètres ce sera du côté de la grande salle du musée. Et pour ceux qui prendront part aux différentes randonnées, ce sera de l'autre côté. Mais après l'arrivée tout le monde pourra visiter le musée".

C'est le musée qui a sollicité les organisateurs et donné son feu vert. Jusque-là la course arrivait à Loos-en-Gohelle, au pied du terril du 11/19 : "Notre idée n'est pas de relancer la course, elle n'en a pas du tout besoin, mais plutôt d'apporter une nouveauté. Et cette arrivée dans les jardins d'un musée ce sera unique en France, voire en Europe", s'enthousiasme Jean-Pierre Wattelle. Avec cette arrivée devant le musée, les organisateurs attendent davantage de participants, d'ailleurs les chiffres d'inscription sont en avance par rapport à l'an dernier, où 15 000 personnes s'étaient inscrites.

Pour les années suivantes, pour l'instant aucune décision n'est prise : "Cette arrivée au Louvre-Lens est un one-shot" assure Jean-Pierre Wattelle. Et vous pouvez évidemment encore vous inscrire au marathon, au 10 kilomètres et aux différentes randonnées, en vous rendant sur le site de la Route du Louvre : http://www\.laroutedulouvre\.fr/