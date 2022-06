En 2023, le marathon des Écluses s'élancera de Martigné-sur-Mayenne

Non organisé en 2022, le marathon des Écluses s'élancera de Martigné-sur-Mayenne en septembre 2023. Un changement important car historiquement, le départ du seul marathon du département était donné de la ville de Mayenne.

Un changement important est annoncé concernant le seul marathon organisé en Mayenne. Les organisateurs du marathon des Écluses ont décidé de modifier le lieu de départ de la course de 42km195. En 2023, le marathon ne s'élancera pas de la ville de Mayenne. C'est la commune de Martigné-sur-Mayenne qui a été choisie pour donner le départ de la course. Évidemment, la course empruntera toujours le chemin de halage sur une majorité du parcours.

L'arrivée de la course, elle, se fera toujours à Laval. Rappelons que pour l'édition 2022 des Écluses, il n'y aura pas de marathon, la nouvelle équipe dirigeante ayant fait le choix de se donner une année de transition.