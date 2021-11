EN DIRECT - Marathon de La Rochelle : suivez la 30e édition sur France Bleu

Près de 13.000 coureurs sont inscrits pour le Marathon de La Rochelle ce dimanche. Une trentième édition qui se court après l'annulation de la course l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19. Pour autant, ce dimanche, "la santé est notre préoccupation numéro 1" a affirmé le président de la course, Dominique Rougé. Les participants devront par exemple conserver leur masque jusqu'au passage de la ligne de départ où ils pourront le déposer dans de grandes poubelles. 8.000 coureurs s'élanceront à 9h dans l'épreuve-reine du marathon, les 5000 autres se répartissent sur les autres épreuves. 3.200 coureurs inscrits l'an dernier ont reporté leurs participation sur cette année.

La course-phare, le marathon prendra le départ à 9h de deux endroits différents sur le Vieux-Port : le quai Louis Durand et le quai Maubec. Ce double-départ offre deux parcours en deux boucles aux spectateurs. Les concurrents passeront notamment dans l'hyper centre historique avant de conclure sur un ultime kilomètre rapide : allée du Mail, Parcs, rue du Palais, Grosse Horloge, Cours des Dames et arrivée au pied des tours de La Rochelle.

Outre le Marathon et ses 42 kilomètres, la journée est aussi marquée par un "10 kilomètres" (départ 8h45, avenue du Général Leclerc), par une course en duo et un "challenge entreprises" (départ 9h, quai Maubec) et par une compétition handisport (semi-handisport fauteuils et marathon pour non et mal voyants).