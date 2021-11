EN DIRECT - Suivez la finale du tournoi Eskulari Pro Pilota au trinquet de Villefranque

Finale du tournoi Eskulari Pro Pilota au trinquet de Villefranque ce samedi 27 novembre entre Baptiste Ducassou et Luis Sanchez. Parties de pelote à suivre sur France Bleu Pays Basque et en vidéo avec France 3 NoA.

C'est la finale du tournoi Eskulari Pro Pilota au trinquet de Villefranque ce samedi. Au programme, en lever de rideau à 10h : une partie pour la troisième place entre Ion Saint-Paul (qui remplace Peio Larralde, blessé à la main) et Mathieu Ospital. Et à 11h, la finale entre Baptiste Ducassou et Luis Sanchez. Baptiste Ducassou part en favori dans cette rencontre : il est déjà deux fois tenant du titre et va tenter la passe de trois.

En demi-finale il a fait forte impression en écartant Peio Larralde (40-24). Luis Sanchez pour sa part s'est défait de Mathieu Ospital (40-21). Les deux perdants devaient s'affrontent en petite finale en lever de rideau, à 10h. Mais Peio Larralde, blessé aux mains, a du déclarer forfait, il est remplacé par Jon St Paul. Ces parties vont permettre de mesurer le niveau de chaque pilotari avant le Super Prestige de St Jean Pied-de-Port qui se déroulera durant tout le mois de janvier.

Le pass sanitaire est exigé à l'entrée du trinquet de Villefranque.

Suivez les parties en direct vidéo avec France 3 NoA :

Le match à suivre ici