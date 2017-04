EN DIRECT - Pro A / Top 14 : Suivez les matchs du Limoges CSP face au Sluc Nancy et du CA Brive à Clermont

Le Limoges CSP reçoit Nancy ce samedi soir (20h) au Palais des Sports de Beaublanc, pour le compte de la 26e journée de Pro A. Et le CA Brive se déplace à Clermont (20h45) pour le derby du Massif Central. Deux affiches à vivre en direct sur France Bleu Limousin.

Grande soirée de sport ce samedi soir sur France Bleu Limousin ! A partir de 20h, le Limoges CSP reçoit le Sluc Nancy à Beaublanc. Victoire impérative dans la course aux playoffs. A partir de 20h45, multiplex avec le rugby et le derby du massif central entre le CA Brive et Clermont. Une belle et grande soirée de sport à vivre sur France Bleu Limousin et sur francebleu.fr, en un simple clic sur le lien ci-dessous. Bonne soirée et bons matchs !