En direct : suivez la 85e édition des 24 heures du Mans

C'est le grand jour pour les 180 pilotes, les mécaniciens et les fans. Les 60 bolides engagés s’élancent à 15 heures pour la plus belle épreuve d’endurance automobile au monde.

14H15 : Deux Toyota partent en première ligne cette année, la N° 7 et la N°8. Elles seront suivies de deux Porsche en deuxième ligne, la N°1 et la N°2. La troisième Toyota (la N°9) partira en 3eme ligne. Ces voitures sont des LMP1, la catégorie "reine" de l'épreuve.

Pour cette édition 2017, Toyota peut vraiment espérer décrocher sa première victoire aux 24 heures du Mans © Radio France - Quentin Lhuissier

14H : Bienvenue dans notre direct de la 85e édition des 24 heures du Mans, pour vivre la course, les coulisses et l’ambiance si particulière du circuit de la Sarthe !

Une heure avant le départ, il y a déjà foule sur le circuit des 24 heures du Mans © Radio France

Le public est déjà là, sous un soleil de plomb. On attend au moins 30° ce samedi sur le circuit, une chaleur éprouvante pour les spectateurs, mais aussi pour les pilotes et qui pourrait même avoir une incidence sur la performance des bolides.

Even our cars are taking shelter from the heat on the grid! @FIAWEC #LeMans24 #Toyota #TS050 pic.twitter.com/uT4Eg7zHxB