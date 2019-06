EN DIRECT Suivez la 87e édition des 24 Heures du Mans : Toyota à la conquête d'un nouveau titre

La 87e édition des 24 Heures du Mans débute ce samedi 15 juin 2019 à 15H. La Toyota N°7 s'élancera en pole position de la plus grande course d'endurance auto au monde, suivie de la N°8 de Fernando Alonso. France Bleu Maine vous fait vivre la course en direct tout au long du week-end.

Le Mans, France

Deux Toyota s'élancent en tête ce samedi 15 juin 2019 de la 87e édition des 24 heures du Mans. 183 pilotes et 61 voitures sont engagés cette année dans la plus grande course d'endurance auto au monde, qui attire chaque année plus de 200 000 spectateurs sur le circuit de la Sarthe et réunit des millions de téléspectateurs à travers le monde. Pour cette édition 2019, c'est la princesse Charlène de Monaco qui donne le départ à 15 heures, pour deux tours d'horloge au cours desquels tout peut changer jusqu'aux dernières secondes de course.

Emission spéciale sur France Bleu Maine ce samedi de 14H à 16H. Cliquez sur le player ci-dessous pour écouter le direct.

Toyota à la conquête d'un nouveau titre

La voiture N°7 a signé jeudi le meilleur chrono des qualifications. C’est la deuxième pole position en trois ans pour Kamui Kobayashi, même si le pilote japonais n’a pas réussi cette fois à battre le record de l’épreuve qu’il avait établi en 2017. Il devance de 4 dixièmes de seconde la Toyota N° 8, tenante du titre, et pilotée par le trio Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso, . Mais la surprise vient de la voiture russe N° 17 du SMP Racing et de la Rebellion N° 3 qui pointent à moins d’une seconde du poleman. Voilà qui pourrait donner une course plus disputée que prévu.

Changement de pole en LMP2

En LMP2, l'Oreca N°39 du Graff Racing, qui avait enregistré le meilleur temps de la catégorie aux essais est déclassée. Le pilote sarthois Vincent Capillaire a oublié de s'arrêter à la pesée jeudi, le team est donc sanctionné. Il cède la pole à la N°28 du TDS Racing et part de la 22e position.