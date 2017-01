EN DIRECT - Tennis, open d'Australie : suivez la finale de rêve entre Nadal et Federer

Federer-Nadal, c’est la finale de rêve de l’Open d’Australie 2017 : l’Espagnol et le Suisse se disputent le titre ce dimanche. Roger Federer vise un 18e titre du Grand Chelem. Rafaël Nadal tente lui de remporter son 15e.

L'Open d'Australie se termine ce dimanche par la finale idéale, aux accents vintage, entre Rafael Nadal et Roger Federer, qui totalisent à eux deux 31 titres du Grand Chelem. L'Espagnol et le Suisse ne s'étaient plus croisés à ce niveau depuis la finale de Roland-Garros en 2011. Cette confrontation, c’est aussi un classique, leur 9e duel en finale de Grand Chelem. Nadal s’est imposé six fois face à Federer dont une fois à Melbourne en finale en 2009

Suivez la finale en direct