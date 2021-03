Une fin de journée très sportive ce samedi sur francebleu.fr et France Bleu Limousin avec les matches du CA Brive contre Agen (17h30) et du Limoges CSP face à Boulazac (18h).

EN DIRECT - TOP 14 / JeepELITE : vivez les rencontres de Brive et Limoges face à Agen et Boulazac

Nous donnons rendez-vous aux amoureux du CA Brive et du Limoges CSP ce samedi sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. A 17h30, ce sera le coup d'envoi du match des Coujoux face à Agen et à 18h, le rugby sera rejoint par le basket avec la rencontre du Limoges CSP contre le Boulazac Basket Dordogne. Une belle fin d'après-midi de sport à vivre en intégralité dès 17h avec un avant match riche en infos et en interviews. Pour nous écouter sur internet ? Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

Allez Brive et allez Limoges !