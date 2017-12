EN DIRECT - Top 14 / Pro A : suivez Brive - Oyonnax et Nanterre - Limoges

Les deux clubs phares du Limousin jouent en même temps, ce samedi soir. En rugby, Brive dispute un match très important contre Oyonnax dans la course au maintien. En basket, Limoges tentera de bien redémarrer sur le parquet de Nanterre après deux semaines de trêve.

France Bleu Limousin vous propose une double ration de sport, ce samedi à partir de 18 heures, pour suivre en simultané les matchs des deux clubs phares de la région. C'est le CA Brive qui descend le premier dans l'arène pour la 12e journée du Top 14.

Les rugbymen corréziens, avant-derniers du classement, affrontent Oyonnax, dernier, au Stadium pour un match déterminant dans la course au maintien. Puis à partir de 18h30, on suivra le match du Limoges CSP.

Après deux semaines de trêve internationale, les Limougeauds jouent sur le parquet de Nanterre et espèrent être exacts au rendez-vous face à une équipe qui présente le même bilan avec six victoires depuis le début de la saison. Ces deux matchs seront à vivre en intégralité avec Nicolas Blanzat pour le rugby et Jérôme Ostermann pour le basket.