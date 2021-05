EN DIRECT - TOP 14 : vivez le 102e derby du Massif Central Clermont-Brive sur France Bleu Limousin

C'est un derby comme on les aime qui se déroule ce samedi soir au stade Marcel-Michelin à Clermont-Ferrand. Le CA Brive se déplace en Auvergne pour le compte de la 22ème journée de Top 14. Un match à suivre sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Après plus d'un mois sans jouer, et la dernière victoire contre Agen, c'est jour de reprise du travail en ce jour férié pour le CA Brive. Les Corréziens se déplacent en Auvergne à Clermont, pour rattraper leur match reporté de la 22e journée de Top 14 pour cause de Covid.

Les Brivistes arrivent, certes, diminué après 17 cas de coronavirus dans leur rang et heureusement plus aucun joueur positif, mais pourront compter sur une équipe de Clermont, elle aussi, diminuée par les blessures et la Covid. Ce 102e derby du Massif Central promet d'être chaud.

Emission spéciale dès 18 heures sur France Bleu Limousin avec Mickaël Chailloux et Guillaume Dreschler, avant le coup d'envoi à 18h30.