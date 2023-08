EN IMAGES- 12 gymnastes britanniques s'entraînent à Reims en vue des Jeux olympiques de Paris 2024

Objectif : Paris 2024 ! Six hommes et six femmes de la délégation de gymnastes britanniques s'entraînent à Reims dans la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024 , ce mardi 1er août. C'est leur deuxième journée d'entraînement au complexe René Tys.

ⓘ Publicité

Les gymnastes britanniques en plein échauffement au complexe René Tys. © Radio France - Marine Protais

Les six hommes de la délégation de gymnastes britanniques. © Radio France - Marine Protais

Les équipements correspondent à ceux auxquels les athlètes seront confrontés lors des JO. © Radio France - Marine Protais

Le complexe, qui fait partie des huit sites qui accueillent des délégations dans le cadre de Reims « Terre de Jeux », a été réaménagé pour que les équipements soient exactement les mêmes que ceux des épreuves des JO. Cela a été financé par la Ville à hauteur de 500.000 euros.

25 personnes (sur les 200 qui s'étaient inscrites) ont été tirées au sort pour assister à cette journée d'entraînement. De même que des enfants du centre de loisirs rémois Martin Peller.