EN IMAGES - 150 pongistes au tournoi de Noël de l'US Cherbourg

Cherbourg, France

Dans une salle où d'ordinaire on entend plus le bruit des ballons oranges sur le parquet, c'est bien la petite balle blanche qui était à l'honneur salle Jean-Nordez à Cherbourg pour ce dernier week-end de décembre. Après trois saisons d'absence, la 24e édition du tournoi de Noël de l'US Cherbourg tennis de table a réuni quelques 150 participants. "On a des joueurs qui viennent d'un peu partout en France. Il y a des mordus de tournois, explique le président de l'US Cherbourg, Matthieu Courtin. On a même quelqu'un qui vient de Perpignan !"

De nombreux clubs de Normandie étaient représentés. Parmi les têtes d'affiche, on peut citer Romain Brard, de la Bayard Argentan ; ou encore Jimmy Devaux, du Caen TTC. Les joueurs ont pu s'affronter sur huit tableaux. La dotation du tournoi est de 1900 euros, dont 300 euros pour le vainqueur du tableau principal (l'Open).