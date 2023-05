EN IMAGES. 24 heures du Mans : après cinq mois de travaux, le circuit se refait une beauté

"On va avoir deux fois la population de la ville du Mans, ça n'est pas rien." C'est par ces mots que Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental de la Sarthe et du Syndicat Mixte du circuit des 24 Heures, pose les enjeux de ces travaux, menés pendant cinq mois sur le circuit. Embellir, faciliter et fluidifier l'accès, notamment aux personnes à mobilité réduite, voilà les enjeux de ces réaménagements.

"Nous avons énormément travaillé sur la circulation des personnes autour du circuit, de sorte à limiter le plus possible l'attente", poursuit Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), ce mercredi, lors de l'inauguration des nouveaux espaces.

Coût total des travaux, pour le Syndicat mixte, propriétaire du circuit : près de 4,5 millions d'euros. L'ACO, organisateur de l'épreuve, a investi plus de douze millions d'euros dans ce projet d'aménagement.

Réaménagement des portes Nord et Sud

Les deux plus gros changements se trouvent au niveau des deux points d'accès au circuit. La porte Nord et la porte Sud du circuit ont toutes deux changé de fonctionnalité. Des modifications effectives pour le centenaire des 24 heures.

La porte Nord sera principalement piétonne. Elle ne permettra plus l'entrée des véhicules pendant les épreuves. L'accès piétons se fait sur la gauche de la porte nord, où des tourniquets automatisés remplacent les caisses, dans le but de fluidifier l'entrée des spectateurs. Il sera toujours possible d'acheter un ticket au niveau du musée. Des files et guichets dédiés aux personnes à mobilité réduite sont prévus au niveau des deux portes d'accès.

Après les travaux, la porte Nord du circuit des 24 heures est désormais principalement piétonne. © Radio France - Cécile Da Costa

La porte Sud, elle, permettra désormais l'entrée des véhicules pendant les épreuves. Les voies d'accès ont été élargies, là aussi pour fluidifier le trafic. Un parking, avec notamment des places dédiées aux personnes à mobilité réduite, se trouve au niveau de cette porte Sud.

La porte Sud du circuit des 24 heures du Mans, elle, permettra maintenant l'entrée des véhicules pendant les épreuves. - Conseil départemental de la Sarthe

L'esplanade Jean-Rondeau

Un autre aménagement conséquence se trouve à l'ouest de la passerelle Dunlop. La plateforme Dunlop, où sont notamment organisés les concerts des 24 heures du Mans, s'appelle désormais l'esplanade Jean Rondeau, en hommage au pilote sarthois, vainqueur de la course en 1980. Une plaque commémorative a d'ailleurs été inaugurée sur cette esplanade ce mercredi par Pierre Fillon, Dominique Le Mèner et Stéphane le Foll.

"Il faut savoir que cette plateforme n'avait encore jamais été aménagée", souligne Marie Sajous, directrice des routes du Département et du Syndicat mixte. Après quelques mois de travaux, l'esplanade est recouverte d'un revêtement, ce qui facilite notamment l'accès aux personnes à mobilité réduite. Certains espaces ont été végétalisés. Ce nouvel aménagement permet aussi de créer une jonction entre le musée et la piste.

La plateforme Dunlop devient l'esplanade Jean Rondeau. Elle a été réaménagée pour permettre d'accueillir davantage d'événements. © Radio France - Cécile Da Costa

Au pied de la passerelle Dunlop, l'esplanade Jean Rondeau a été aménagée dans le cadre de grands travaux sur le circuit des 24 heures. - Conseil départemental de la Sarthe

La zone de la Chapelle

Cet espace, habituellement réservé aux membres ACO accueillera aussi l'espace membres de La Chapelle. Des structures temporaires sont en train d'être construites, le tout sans couper d'arbres, précise l'ACO. La zone réservée au club, elle, est en train d'être élargie, pour accueillir le double de sa capacité.

Des travaux sont encore en cours sur la zone de la Chapelle, aux abords du circuit des 24 heures du Mans. © Radio France - Cécile Da Costa

De manière générale, les travaux permettent d'agrandir le village pour accueillir davantage d'événements. "Nous avons pour volonté de réduire le nombre de véhicules aux abords du circuit", précise le président du Département. Pour cette édition il y en aura environ 3.000, contre 10.000 en 2019.

Nouvelle passerelle Porsche

Au sud du circuit s'élève désormais une nouvelle passerelle piétonne, située avant le virage du raccordement. Elle permet de franchir la piste du circuit Bugatti, au niveau du circuit Maison Blanche, jusqu'à la zone de la Porte Sud. "Ça va permettre de désenclaver cette partie", estime Pierre Fillon. "C'était un peu un cul de sac quand on allait vers le karting, les gens avaient moins tendance à y aller, maintenant on pourra faire tout le tour."

Cette passerelle Porsche est équipée de deux ascenseurs, la rendant accessible aux personnes à mobilité réduite. Les travaux ne sont à ce jour pas terminés, mais la passerelle sera terminée pour les 24 heures du Mans.

Centre médical piste

Côté piste, la grande nouveauté est le nouveau centre médical, pour les pilotes. Encore en travaux, il devrait être opérationnel au cours de la saison 2023, mais pas pour le centenaire des 24 heures. Un centre médical plus grand, "un véritable service d'urgences, où on pourra pratiquer les premiers soins et de la réanimation", décrit Pierre Fillon. Une salle de radio, une salle de kinésithérapie et d'ostéopathie, une pharmacie sont notamment prévues dans les plans.

Situé directement en bord de piste, devant le module sportif, il permettra de prendre en charge plus rapidement les pilotes accidentés, et de les transférer rapidement vers un hôpital grâce à son toit permettant l'atterrissage d'hélicoptères.

Le nouveau centre médical piste du circuit des 24 heures du Mans. Il sera opérationnel dans le courant de la saison 2023. © Radio France - Cécile Da Costa

D'autres travaux sont encore en cours et ne seront pas terminés pour le centenaire. L'agrandissement du musée notamment a pris un peu de retard. Les travaux devraient se terminer en fin d'année 2024. En attendant, le musée reste accessible à tous les visiteurs munis d'un billet pendant les 24 heures.

Il accueillera avec une exposition spéciale à l'occasion du centenaire. Sera exposé l'essentiel des voitures qui ont gagné la course au fil des ans (65 voitures) et une vingtaine de voitures qui ont marqué l'histoire des 24 heures.