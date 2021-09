EN IMAGES. À Orléans, les sportifs de haut niveau à la rencontre de leur public

Étoiles dans les yeux, autographes en main, Emma Bourgeois et son frère Thibaut, ont bien rentabilisé leur trajet depuis Salbris, dans le Loir-et-Cher, ce samedi après-midi. Avec leur père Jérôme, ils ont fait le déplacement pour non seulementvoir, mais surtout rencontrer les athlètes loirétains qu'ils ont suivi pendant les Jeux olympiques et paralympiques.

Emma et Thibaut sont venus du Loir-et-Cher pour rencontrer les athlètes olympiques loirétains à Orléans. © Radio France - Cécile Da Costa

Sur la place du Martroi, ils repartent donc avec le sourire, et des photos de Cécilia Berder et Manon Brunet, les deux sabreuses orléanaises médaillées à Tokyo. Thibaut, judoka amateur, repart aussi avec une motivation supplémentaire, "pour s'entrainer et faire les J.O. plus tard", dit-il sous le regard amusé de sa petite sœur.

Autographes, photos... les sabreuses médaillées olympiques Cécilia Berder et Manon Brunet ont été accueillies comme des stars à Orléans. © Radio France - Cécile Da Costa

Faire naître des vocations

Ces moments d'échange et de découverte de nouveaux sports c'est précisément la raison pour laquelle la mairie d'Orléans a décidé d'organiser cet événement. "Il y a des sports qui sont dans l'ombre pendant trois ans, et qui sortent de cette ombre pendant les Jeux", explique Thomas Renault, adjoint au sport à la mairie d'Orléans. "Le but c'est d'arriver à susciter l'intérêt, casser ce plafond de verre entre les sportifs de haut niveau, le sport de masse et la population."

Les clubs de sports, eux aussi, misent sur l'accessibilité et la mise en lumière de leurs licenciés, pendant les Jeux de Tokyo, mais aussi pendant les championnat précédents. Parmi les clubs présents ce samedi, le cercle d'escrime orléanais a attiré les foules grâce à ses deux stars, mais aussi grâce à un stand de démonstration, avec des explications sur les différentes touches notamment. Les sports collectifs aussi, ont attiré du monde : l'USO foot et les handballeuses de Fleury ont pu jouer avec le public.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Amina Sankhare, l'une des Panthères de Fleury, impossible de faire l'impasse sur cet événement. "On peut le noter avec les échanges qu'on a pu avoir : il y a pas mal de personnes qui connaissent encore mal ce sport, et encore moins le handball féminin", raconte-t-elle, en espérant que la médaille d'or des handballeuses françaises à Tokyo permettront aux clubs d'attirer davantage de licenciés.

Les Panthères du Fleury Loiret handball étaient place du Martroi ce samedi pour promouvoir leur sport. Elles ont échangé avec le public, et joué avec les plus petits. © Radio France - Cécile Da Costa

Paris 2024 dans le viseur

L'événement n'était pas réservé aux sportifs de retour de Tokyo. Florent Coqueugniot, notamment, a aussi eu droit à sa standing ovation sur la scène installée place du Martroi. Sept fois champion de France et deux fois champion du monde en aviron adapté, il est venu avec sa famille et son club pour faire découvrir son sport. "L'aviron c'est un sport qui est peu connu, peu médiatisé, et encore plus l'aviron adapté", affirme le sportif loirétain.

Florent Coqueugniot, sept fois champion de France et deux fois champion du monde en aviron adapté, compte sur cet événement pour faire découvrir son sport et le sport adapté. © Radio France - Cécile Da Costa

"C'est même tout nouveau, le sport adapté n'existe que depuis 2007, contrairement au sport paralympique qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Le sport adapté c'est pour ceux qui ont des troubles mentaux. Ça va d'autiste Asperger, comme moi, à des handicaps beaucoup plus sévères." L'objectif pour Florent Coqueugniot et son stand où il fait des démonstrations, c'est de recruter des jeunes pour son club. "C'est eux l'avenir pour Paris 2024 et Los Angeles 2028."

A l'honneur, ce samedi, les sportifs paralympiques loirétains, qui ont ramené de nombreuses médailles à la France. Le kayakiste Rémy Boullé, médaillé de bronze, était notamment présent, aux côté de la lanceuse de poids Gloria Agblemagnon, qui a terminé huitième de sa discipline. "J'étais forcément déçue, mais j'ai été jusqu'en finale et c'est la première fois que je suis finaliste aux Jeux paralympiques donc c'est une progression", s'enthousiasme-t-elle. Émue par l'attention qu'elle recevait ce samedi, la loirétaine s'est dite "combative" pour Paris 2024.

Gloria Agblemagnon, lanceuse de poids loirétaine, s'est dite "prête à tout casser" aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024. © Radio France - Cécile Da Costa

Amorcer la dynamique de Paris 2024, c'est aussi le but de cet événement, puisque la ville d'Orléans a reçu le label "terre de jeux", qui lui permettra d'accueillir certains équipements ou délégations lors des prochains Jeux olympiques et paralympiques.