Après une année blanche, retour du rallycross à Lessay pour le championnat de France

La troisième étape du championnat de France de rallycross se déroule sur le circuit de Lessay ce week-end. Une centaine de pilotes s'affrontent dans six catégories jusqu'à dimanche soir. C'est la première fois depuis un an que le public est de retour pour les encourager.

Les grosses cylindrées ronronnent à nouveau sur le circuit de Lessay. Seize mois après son annulation, la troisième étape du championnat de France de rallycross se déroule ce weekend dans le centre-Manche. 116 pilotes sont inscrits pour ces premières courses ouvertes au public, depuis la fin des restrictions sanitaires. Les camions des équipes et une centaine de camping-cars de spectateurs ont pris leurs quartiers, près de la piste. Seule condition pour entrer sur leur site, d'un test antigénique de moins de 48h.

"On attendait ça depuis tellement longtemps, c'est plein d'émotions ! Le rallycross ça ne se raconte pas, ça se vit", pointe Evelyne, venu de Caen avec son mari. Un retour aux sources sous quelques gouttes de pluies ce samedi, mais pas de quoi gâcher la fête. Certains sont venus équipés, avec leur kawai, chaises pliantes et parapluies. "Enfin ! C'est le mot de tout le monde, que ce soit du public, des coureurs, des officiels ou des bénévoles. C'était très important de se retrouver", souligne Jean-Claude Leforestier, président du Rallycross de Lessay

Les figures de la discipline présentes

Le spectacle est d'ailleurs au rendez-vous ce weekend. Six catégories de voitures participent aux championnats de France : supercars, super1600, division 3, division 4, juniors et féminines. "Ce n'est pas possible de voir un meilleur plateau en France", continue l'organisateur. Les premiers moteurs ont été étendus dans la matinée ce samedi, pour les essais, avant le début des manches à 13h30.

Parmi les pilotes, il y a du beau monde, notamment en supercars, la catégorie reine. Le vainqueur de 2019 Philippe Maloigne (Clio IV RS WRX) et le champion de France en titre Samuel Peu (Peugeot 208 WRX) sont inscrits. A noter aussi la présence du commentateur de la F1 sur Canal + Julien Fébreau (Peugeot 208 WRX) et du manchois Anthony Mauduit (Renault Clio), actuel premier du championnat en division 4. Ce dernier habite à Montsurvent, à cinq kilomètres du circuit.

Le manchois Anthony Mauduit participera aux demi-finales du championnat de France en division 4 ce dimanche. © Radio France - Raphaël Aubry

Sur la piste, il est également possible de voir le "Rallycross Légends shows" ce weekend. Afin de marquer la reprise des courses, les organisateurs prévoient des démonstrations de huit voitures des années 80 et 90.

La troisième étape du championnat de France continue ce dimanche. Des essais débuteront à partir de 8 heures, suivis par les 3e et 4e manches qualificatives de 8h30 à 12h, puis par les demi-finales et finales à partir de 13h45.