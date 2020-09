EN IMAGES - Des centaines de candidats réunis à Tinqueux pour un concours national de sapeurs-pompiers

C'est le rêve de leur vie. 315 hommes et femmes originaires des quatre coins de France sont réunis à Tinqueux depuis lundi 14 septembre pour passer les épreuves sportives du concours national de sapeurs-pompiers. C'est la deuxième fois que la Marne accueille cet événement bisannuel. Après les épreuves écrites, les candidats sont confrontés aux épreuves physiques et sportives.

Six épreuves sportives pour les candidats

Au programme de ce concours pour devenir officier : une épreuve d'endurance cardio-respiratoire dite "Luc Léger", de l'endurance musculaire avec du gainage, de la souplesse, de la natation... Au total, les candidats passent six épreuves. Seuls les 150 meilleurs deviendront sapeurs-pompiers professionnels, après une ultime épreuve de motivation à l'oral.

Une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy) © Radio France - Clément Conte

Les candidats sont notés dans chaque épreuve suivant un barème commun : "Je me prépare depuis un an, confie Cirine, originaire de l'Ain. C'est obligatoire dans ce genre de concours." Nécessaire également pour leur futur vie active, selon le Lieutenant Sébastien Verrier, conseiller technique départemental des activités physiques et sportives dans la Marne : "Un pompier doit être endurant et disposer d'une force musculaire pour pouvoir porter les charges sur nos missions. On a notamment une tenue de feu qui a un certain poids."

Les candidats doivent effectuer une traction et tenir plusieurs minutes dans cette position © Radio France - Clément Conte

Les épreuves sportives à Tinqueux se poursuivent jusqu'au vendredi 18 septembre.