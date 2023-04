EN IMAGES - Des entraînements communs pour la JDA Dijon Handball et le DFCO féminin

C'est ce qu'on appelle "sortir de sa zone de confort". En ce mois d'avril 2023, un rapprochement ponctuel s'opère entre la JDA Dijon handball et le DFCO féminin. Jeudi 6 avril, les footballeuses sont venues s'entraîner, au Palais des sports, avec les handballeuses. Au menu, des exercices avec des passes, des courses suivies de tirs, pour terminer sur des pénaltys. Entraînement retour prévu le 25 avril, cette fois-ci au centre d'entraînement du DFCO à Saint-Apollinaire, où les handballeuses vont s'essayer au football. Reportage France Bleu Bourgogne sur cette initiative, qui mélange communication et bénéfices sur le plan sportif.

Accroître la visibilité du sport féminin à Dijon

L'idée de ce rapprochement germe en début de saison dans l'esprit du service communication de la JDA Dijon. Comment mettre encore davantage le sport féminin, et l'équipe de la JDA Handball, sur le devant de la scène ? Comment attirer le public pour les matchs au Palais des sports ? Ainsi émerge cette idée d'une opération commune entre les deux équipes féminines de la ville qui évoluent en élite.

"J'ai très vite été intéressé par l'idée, reconnaît Christophe Maréchal, le directeur sportif de la JDA Handball. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années". Visiblement, les grands esprits se sont rencontrés. "Je suis arrivé au club cet été, j'en avais parlé au service communication, répond son homologue du DFCO, le directeur sportif Sylvain Carric. Sauf que nos résultats ont fait qu'on a un peu la tête dans le guidon, on n'a pas trop fait d'événements extra-terrain".

"C'est un beau partenariat, on espère que ça va ramener du monde des deux côtés, souhaite la joueuse du DFCO, Hélène Fercocq. C'est quelque chose à faire avec d'autres sports, surtout à Dijon, vu qu'il y a pas mal de sports très connus, avec les filles ou les garçons qui évoluent en première division. Donc c'est à faire, à renouveler !". Même constat du côté des handballeuses, avec la demi-centre Ilona Di Rocco : "Il faut en abuser, avoir une ville avec autant de sports qui se jouent à un très bon niveau, c'est bien de les promouvoir et de montrer qu'il y a une forme de solidarité. Il faut continuer à le faire, pour nous c'est valorisant et sympa".

"C'est une excellente initiative", valide également l'entraîneur de la JDA Handball, Christophe Mazel, qui dirige la séance. "Deux entraînements, puis on va aller les voir jouer, et elles viendront nous voir jouer aussi. Dans l'idée dans laquelle le sport est avant tout un partage, cet "échange" d'entraînement permet de se connaître un petit peu, entre foot et hand de haut niveau. C'est bien qu'elles se côtoient, c'est très sympa après les périodes de turbulence qu'on a connu, je pense au Covid".

Les deux clubs s'allient ainsi pour la billetterie. Pour huit euros, les spectateurs peuvent acheter un "pack" et assister à deux matchs : DFCO féminin - Le Havre, 19e journée de D1, le samedi 15 avril (13h45), puis JDA Dijon - Toulon, 20e journée de D1, le mercredi 19 avril (20h).

Un bol d'air avant d'importantes échéances

Tous s'accordent à le dire, joueuses comme encadrants, sur le plan technique, le partage des compétences est limité. Au delà de l'aspect visibilité, les bénéfices sont à chercher ailleurs. "C'est une bonne chose, pour l'ouverture d'esprit, développe Sylvain Carric, du DFCO. Pour les filles, ce sont des moments de partage, de cohésion d'équipe, c'est important. Je pense que ça peut créer une émulation positive, pour les deux équipes".

D'autant plus que les deux clubs jouent gros en cette fin de saison. Les handballeuses vont tenter de terminer le plus haut possible en championnat, pour se qualifier pour la Coupe d'Europe, tandis que les footballeuses veulent assurer leur maintien en D1. Ce genre d'initiative permet donc d'évacuer un peu de pression. "Côté DFCO, on essaye de trouver des moyens ludiques de retrouver un peu de sourire, admet le directeur sportif, Sylvain Carric. On a une voire des années difficiles. Le mois de mars nous a fait mal à la tête (défaite contre Rodez et match nul contre Soyaux, concurrents directs pour le maintien, NDLR), ça fait du bien de voir des sourires et de penser à autre chose".

"Ça fait une petite pause dans les entraînements. De voir de nouvelles têtes, d'inculquer notre sport, ça change de la routine", abonde la demi-centre de la JDA Ilona Di Rocco. "C'est hyper enrichissant, on se rend compte que dans l'état d'esprit on est très proches d'elles", confirme Hélène Fercocq du DFCO.

Cette initiative pourrait-elle être pérennisée, jusqu'à devenir un rendez-vous annuel ? "Pour l'instant, c'est un one-shot, on va voir si ce que ça nous rapporte, répond Christophe Maréchal de la JDA. Moi, je suis pragmatique, si ce n'est que pour qu'elles rigolent ensemble, elles peuvent le faire sans encadrement autour". Il sera pour en revanche "si on s'aperçoit que ça permet de dynamiser le groupe, d'enlever un peu de pression d'une part, et que ça marche sur le plan communication d'autre part, pour montrer que le sport féminin existe, que c'est professionnel".

