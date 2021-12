EN IMAGES : l'arrivée du trail du loup blanc dans les monts de Guéret

Il fallait avoir du courage, et des mollets bien musclés. 1700 sportifs ont couru le trail du Loup blanc ce week-end.

Dehors, la température avoisine les -3°C © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Pour la course dite du "très grand méchant loup", qui fait 75 km, le meilleur chrono a été réalisé en 7 heures 51 minutes et 8 secondes. e vainqueur de la course du "loup" (23km) a lui terminé l'épreuve en 1 h 50 minutes et 8 secondes.

C'est la quinzième année que ce trail existe © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Les participants avaient le choix entre 4 parcours différents, de 15, 23, 30 ou 75 km. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul