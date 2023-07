EN IMAGES - L'équipe de France féminine de judo en stage au CREPS de Vichy

Clarisse Agbegnenou et Mathilde Briant lors d'un stage de l'équipe de France féminine de judo au CREPS de Vichy, le 20 juillet 2023

C'est une première et un test d'ici les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour la fédération française de judo. L'équipe de France féminine de judo est en stage au CREPS de Vichy durant 10 jours en ce mois de juillet 2023 en préparation du masters de judo en Hongrie.

Les nouvelles installations inaugurées il y a quelques semaines ont convaincu Amandine Buchard. La championne olympique assure qu'elle aime beaucoup l'endroit. "Je trouve que c'est très reposant. Ça me permet un peu de recharger les batteries, surtout psychologiquement." Et pour ce qui est des infrastructures "c'est un sans faute", explique Amandine Buchard. "Le matériel est top, la salle est bien climatisée, il y a de l'espace, on n'est pas les unes sur les autres, les chambres ont été rénovées."

Devenir un nouveau lieu important pour le judo français

Un cadre qui change de l'INSEP à Paris où les judokas ont l'habitude de passer du temps. Changer d'environnement est toujours bénéfique selon Christophe Massina, responsable des équipes de France féminines de judo. "Ça permet de s'aérer l'esprit et de préparer les compétitions avec un peu moins de pression mais un peu plus de légèreté."

L'équipe de France n'a pas encore décidé si le CREPS de Vichy peut être un des lieux importants de la préparation aux Jeux de Paris 2024. Mais le lieu a marqué des points auprès des athlètes et de la fédération pour devenir un lieu de préparation important.

Le public est venu nombreux pour voir l'équipe de France féminine de judo au CREPS de Vichy. © Radio France - Evan Lebastard

Madeleine Malonga, championne et vice-championne olympique, de dos, lors d'un stage de l'équipe de France de judo au CREPS de Vichy. © Radio France - Evan Lebastard

Clarisse Agbegnenou, Amandine Buchard, Sarah-Léonie Cysique, Audrey Tcheuméo et Julia Tolofua notamment sur le tatami du CREPS de Vichy.. © Radio France - Evan Lebastard

Un stage de l'équipe de France féminine de judo au CREPS de Vichy, le 20 juillet 2023. © Radio France - Evan Lebastard

La double championne olympique Clarisse Agbegnenou au CREPS de Vichy avec l'équipe de France. © Radio France - Evan Lebastard

Amandine Buchard en séance de dédicaces après un stage de l'équipe de France féminine de judo au CREPS de Vichy. © Radio France - Evan Lebastard