EN IMAGES - L'étape à Reims du Grand National du Trot 2022

L'étape rémoise de la 41ème édition du Grand National du Trot s'est déroulée ce mercredi 13 avril. Une compétition prestigieuse de neuf mois et qui est née à Reims.

"C'est un prix qui a été créé en 1982 ici dans la Marne, rappelle Frédéric Ferraz le Président de la société des courses de Reims. C'est donc toujours une consécration de voir des chevaux ici." Sur la ligne de départ, seize participants se disputent la victoire et une récompense unique à Reims : son poids en champagne.

Avant la course, il y a les préparatifs des chevaux. Une étape clef où il faut éviter toute triche. A l'entrée de l'hippodrome, Eric Laurent scanne les puces des animaux. Si la puce ne sonne pas, il doit se référer à des critères physiques préalablement déterminés par un vétérinaire.

Un cheval attend dans son box avant la course © Radio France - Etienne Cholez

Le choix de ferrer les chevaux avant la course

Ensuite, il faut passer entre les mains de Stéphane Aquatias, maréchal-ferrant depuis plus de trente ans : "C'est l'équivalent du changement des pneus en F1, compare Stéphane Aquatias. Et c'est une véritable stratégie décidée au cas par cas."

Stéphane Aquatias, maréchal-ferrant depuis trente ans, pose des plaques sur Caliméro de Thiole © Radio France - Etienne Cholez

Tout est une question de poids et d'amortissement. Un cheval déferré (c'est-à-dire sans fer) sentira mieux le sol et sera plus léger. Tandis qu'un cheval ferré (ou équipé de plaques en silicone ou en plastique) absorbera mieux les chocs mais aura plus de poids à supporter pendant la course. "C'est comme si on rajoutait à un humain 150 grammes par chaussure pour une course de deux ou trois kilomètres." explique Stéphane Aquatias.

Les box où attendent les chevaux à l'hippodrome de Reims © Radio France - Etienne Cholez

Exemple avec Caliméro de Thiole, un cheval âgé de dix ans. Son entraîneur, Matthieu Varin a fait son choix : des plaques à l'avant et déferré à l'arrière. "Au vu de son âge, il a quelques petites raideurs, détaille Matthieu Varin. S'il court pieds nus, il y aura plus d'ondes de choc et donc plus de résonance. Alors qu'avec des plaques, on réduit ce phénomène et donc on réduit les douleurs."

Un "driver" avant la course © Radio France - Etienne Cholez

Une fois tous ces facteurs pris en compte, il ne reste plus qu'un dernier paramètre impossible à modifier : l'attente avant la course.