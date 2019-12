En images. La corrida à grandes foulées dans les rues de Château-Gontier.

Une victoire à la maison pour Théo Moussu ! Le jeune coureur mayennais d'origine a remporté le 10 km de la Corrida de Château-Gontier ce dimanche 29 décembre en 31'46. Il a devancé Olivier Caillère et Lucas Guinoiseau de 13 petites secondes. Forcément un moment fort pour lui :

J'avais un peu la boule au ventre car tous mes proches étaient venus voir la course. Il y a cinq ans, je regardais les gens courir en me demandant comment ils faisaient pour aller aussi vite. Et voilà, je l'ai fait."