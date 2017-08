En IMAGES - La première édition du marathon de la Pointe de Barfleur sous le soleil

Près de 600 coureurs ont pris le départ ce dimanche 27 août de ce premier marathon 100 % manchois, le marathon de la Pointe de Barfleur. 150 bénévoles ont participé à l'organisation.

Il y avait le ciel, le sable et la mer

Main dans la main sur la ligne d'arrivée © Radio France - Jacqueline FARDEL

42, 195 kilomètres sur un parcours varié : bitume mais aussi sentiers, chemins et même un peu de sable en passant par le phare de Gatteville; les blockhaus de Néville sur mer, l'étang de Gattemare et une arrivée sur le port d'un des plus beaux villages de France : Barfleur

Un marathon en 2h50 pour le premier

Bateaux et coureurs : belle carte postale pour les visiteurs © Radio France - Jacqueline FARDEL

Un rendez-vous qui se voulait avant tout populaire, pour se faire plaisir.

L'Eglise de Barfleur, un bel endroit pour encourager les coureurs © Radio France - Jacqueline FARDEL

De quoi laisser la place aux amateurs. Le vainqueur est un habitant du "cru" Gael Le Bec, de Sideville. C'était son premier marathon sur un temps de 2 heures 50

Du côté des femmes, c'est une irlandaise qui a franchit la première la ligne d'arrivée. C'était pour elle aussi son premier marathon.